VIDEO + Foto | "Construim Super Eroi - Educatia e Sansa TA!".Proiect educational derulat la Scoala Gimnaziala Vanatori

Proiectul educational de orientare scolara si profesionala, "Construim Super Eroi - Educatia e Sansa TA!" s-a desfasurat la Scoala Gimnaziala Vanatori, in anul scolar 2021-2022.Cititi in continuare precizarile pe care le face intr-o postare pe contul sau de facebook, managerul acestui proiect, inginerul Augustin Negrut"La un an de la inceperea acestui proiect, in conditii dificile de pandemie, alaturi de o echipa faina, oameni minunati, profesionisti si pasionati, dedicati si dispusi la efort, ... citeste toata stirea