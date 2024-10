VIDEO + Foto | Despre proiectul "Patrula scolara din Focsani" intr-o stire difuzata de TVR Iasi

Redactor TVR Iasi din studio: Primele patrule formate din elevi si politisti au inceput deja sa opreasca masinile la trecerile de pietoni, pentru ca oamenii sa treaca in siguranta.E o lectie practica nu doar pentru mici agenti de circulatie, dar si pentru soferi.Localnica din Focsani:Ne-au inveselit ziua!Si le prinde bine in haosul din oras.Sa aiba un pic de actualizare a informatiilor, din cand in cand, ca ei uita repede.Redactor TVR Iasi din studio:Astfel, micii agenti de circulatie ... citește toată știrea