VIDEO + Foto | Inceput de nou an scolar in Vrancea, cu participarea politicienilor la festivitatile de deschidere

Ca in fiecare an politicienii vranceni au participat la deschiderile anului scolar in diverse unitati de invatamant ale judetului.Astfel Catalin Toma presedintele Consiliului Judetean si al PNL Vrancea a participat laa Adjud, impreuna cu primarul Florin Nechifor, la deschiderea noului an de invatamant, la Colegiul National "Emil Botta", Colegiul Tehnic "Gheorghe Bals" si Scoala Gimnaziala "Principele Radu".Primarul Municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, in schimb, a anuntat prin ... citeste toata stirea