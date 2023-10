Stirea initiala, 30 octombrie 2023, ora 19:09, ISU Vrancea: Incendiu de vegetatie uscata in comuna Dumitresti, sat Tinoasa. La fata locului intervine SVSU Dumitresti, iar in sprijin se deplaseaza 3 APIC, 1 ATV si 12 cadre de la Detasamentul de Pompieri Focsani.Stirea actualizata 30 octombrie 2023, ora 20:25, ISU Vrancea: Din primele informatii primite de la fata locului, incendiul de vegetatie uscata se manifesta in apropierea locuintelor, pe o ... citeste toata stirea