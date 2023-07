Cea mai renumita, activa si eficienta organizatie neguvernamentala din judetul Vrancea in domeniul sprijinului umanitar, Asociatia "Hope and Love for LIFE"( n.r. "Speranta si dragoste pentru viata") Focsani a organizat prima tabara dedicata copiilor pe care ii in grija de cativa ani.Asociatia "Hope and Love for LIFE"( n.r. "Speranta si dragoste pentru viata") Focsani dovedeste si prin aceasta actiune ca in afara cazurilor dificile si de multe ori disperate in care le este alaturi luptatorilor, ... citeste toata stirea