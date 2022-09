VIDEO + Foto | Trei zile dedicate memoriei eroinei "Ecaterina Teodoroiu", care a cazut in lupta si a fost inmormantata in Vrancea

Potrivit cercetarilor realizate de profesor Mihail Adafini, data reala a mortii Ecaterinei Teodoroiu in luptele de pe frontul Varnita-Muncelu a fost 22 august/4 septembrie (pe actualul calendar) 1917.In acest context, Asociatia Tineri pentru Educatie si Cultura a organizat anul acesta, in Vrancea, seria de evenimente cultural-educationale pentru copii si tineri, intitulata "Zilele Ecaterina Teodoroiu".VIDEO:vrancea atlastvAstfel, dupa ce in data de 2 septembrie 2022 a avut loc avanpremiera ... citeste toata stirea