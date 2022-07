VIDEO | ISJ Vrancea va fi desfiintat si transformat in directie judeteana de invatamant preuniversitar

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ)Vrancea va fi desfiintat si transformat in directie judeteana de invatamant preuniversitar ca serviciu public deconcentrat aflat in subordinea Ministerului Educatiei.Inspectoratele scolare judetene se transforma in directii judetene de invatamant preuniversitar ca servicii publice deconcentrate aflate in subordinea Ministerului Educatiei, a anuntat marti 12 iulie 2022 intr-o conferinta de presa ministrul educatiei Sorin Cimpeanu.Propunerile celor doua legi ... citeste toata stirea