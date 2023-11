Duminica, 05 noiembrie 2023, romii reuniti in Congresul Partidei Romilor ProEuropa au fost salutati cu formula "Socares prala" (Ce faci, frate - n.red.), de catre premierul Marcel Ciolacu acesta adaugand, in aplauzele salii: "Mai, oameni buni, eu sunt din Buzau, nu din Beijing!". Ciolacu a vorbit despre drepturile minoritatii roma, dar si despre nevoia de emancipare a femeii in comunitatile de romi.Marcel Ciolacu, presedinte PSD: "Socheres parla - prala, corect, n.r. (Ce faceti, fratilor?) ... citeste toata stirea