Preotul Ionel Miron parohul Bisericii din Iresti, comuna Videraa, judetul Vrancea, cunoscutul intemeietor al Corului de copii al Parohiei Iresti ar fi trebuitt sa se afle in aceste zile in Israel cu un grup de pelerini in vizita la Mormantul Sfat.Iata ce se mentiona in urma cu doua zile intr-o postare activata pe contul de facebook Corul Parohiei Iresti in legatura cu locul unde se afla preotul Ionel Miron in aceasta perioada"(....)Parintele Miron este asteptat sa revina in Romania pe data de ... citeste toata stirea