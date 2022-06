VIDEO | Nicusor Halici da de inteles printr-un filmulet, ca-i mai degraba parerolog decat prefect sau sef al PSD Vrancea

Dupa aparitia in Ziarul de Vrancea a articolului VIDEO | Surprinzatoarea detasare politica a prefectului PSD Nicusor Halici fata de complicatele probleme ale momentului din Focsani prin care cotidianul nostru atragea atentia ca in cea mai recenta conferinta de presa, prefectul Halici s-a aratat detasat politic de complicatele probleme ale momentului din administrarea municipiului Focsani, legate de criza gunoiului si de distributia energiei termice si apei calde menajere in sistem centralizat, ... citeste toata stirea