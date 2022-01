VIDEO | Nou motiv de disputa teatrala in Vrancea intre aliatii la guvernare, PSD si PNL: Felul in care se desfasoara sedintele CJ

Abia transat "meciul" politic pe tema predarii catre CJ a fostului sediu al PSD de pe str. Republicii nr 4 din Focsani, aliatii aflati la guvernare, social-democrati si liberali au declansat public in Vrancea alt confict marti, 25 ianuarie 2022. La sedinta Consiliului Judetean care a avut loc in aceasta zi, alesii social - democrati vranceni nu au intrat in semn de protest in intrunirea desfasurata in sistem online, adunarea derulandu-se doar cu prezenta celor 18 consilieri PNL, USR si ALDE, ... citeste toata stirea