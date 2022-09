VIDEO | Noul an scolar vine cu schimbari si noi provocari. In 374 de scoli din tara nu se pot face ore deoarece cladirile sunt in reparatii

Noul an scolar se anunta provocator din toate punctele de vedere. Nimeni nu stie cum va evolua pandemia, autoritatile locale se gandesc deja cu groaza la incalzirea scolilor in acesta iarna, iar copiii si profesorii trebuie sa se obisnuiasca cu multe schimbari. Nu mai sunt semestre, nu mai sunt teze, iar la admiterea in licee nu mai conteaza mediile din gimnaziu.In judetul Brasov, elevii de la trei colegii si o scoala gimnaziala invata in sedii provizorii. Lucrarile de reabilitare s-ar putea ... citeste toata stirea