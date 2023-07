Cea de-a XXX-a editie a Olimpiadei Nationale de Inovare si Creatie Digitala InfoEducatie a adunat peste 160 de elevi din 29 de judete ale tarii, in perioada 24 - 29 iulie, la Colegiul National "Unirea" din Focsani. Competitia nationala reprezinta o platforma ce le ofera elevilor de liceu oportunitatea sa-si puna la incercare abilitatile in domeniul tehnologiei software, concurand in echipe de cate doi cu proiecte din cinci arii: software cu caracter educational, software utilitar/mobile, ... citeste toata stirea