VIDEO | Perchezitii in 4 locatii din Vrancea intr-un dosar de furturi de telefoane in valoare de 10000 de euro

Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Focsani au efectuat perchezitii la imobilele folosite de 3 persoane, intr-un dosar de furturi de telefoane mobile in valoare de aproximativ 10000 euro.In aceasta dimineata, politistii Biroului de Investigatii Criminale si cei ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, la adrese situate in localitatile Focsani, Calimanesti, Pufesti si Ciorani.Activitatile ... citeste toata stirea