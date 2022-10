VIDEO | Perchezitii in Vrancea: Plantatie de canabis in comuna Vulturu si trafic de droguri de risc si de mare risc

La data de 19 octombrie 2022, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Vrancea, desfasoara o actiune, pe linia combaterii traficului si consumului ilicit de droguri.Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2022, mai multe persoane ar fi achizitionat seminte de cannabis si echipamente necesare, in vederea infiintarii unei plantatii de cannabis, in comuna Vulturu, ... citeste toata stirea