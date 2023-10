Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata, 28 octombrie 2023, premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA."La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare cu 1 ianuarie. (...) Intr-un fel, eu am devansat Legea pensiilor prin cererea de plata numarul 4, sa incercam sa o finalizam anul acesta, pentru ca erau prea multe jaloane in ... citeste toata stirea