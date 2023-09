Profesoara de Educatie muzicala de la Colegiul National "Unirea" si Scoala Gimnaziala nr. 5 "Anghel Saligny" din Focsani, Ana-Maria Rusu, a fost selectata in Top 50 Global Teacher Prize printre cei mai buni profesori din lume, conform site-ului Fundatiei Varkey, care organizeaza prestigioasa competitie si care ofera anual 1 milion de dolari unui profesor exceptional. Topul reuneste cei mai activi si dedicati profesori din lume, iar nominalizarea Anei-Maria Rusu vine in urma eforturilor ei in ... citeste toata stirea