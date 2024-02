VIDEO | PSD si PNL au decis comasarea alegerilor: Europarlamentarele si localele, in iunie. Prezidentialele, mutate mai devreme

Dupa numeroase discutii, PNL si PSD s-au inteles sa mearga impreuna in acest an electoral. Vor avea liste comune la alegerile europarlamentare organizate simultan cu cele locale, iar alegerile prezidentiale vor fi in luna septembrie, in loc de decembrie, anunta stirileprotv.ro.Marea miza a acestor calcule este cine va prelua sefia tarii. Coalitia de guvernare a decis ca pe 9 iunie 2024, cand votam europarlamentarii, sa alegem si ... citește toată știrea