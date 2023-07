Rezultatele finale la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, au fost afisate marti. In urma reevaluarii lucrarilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este la nivel national de 76,4% (117.798 de elevi), in crestere cu 0,20% (291 de elevi) fata de rezultatele initiale (76,2%).In judetul Vrancea procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 71,68%.Procentul este unul mai mic decat in 2022 cand 78,87% din totalul candidatilor ... citeste toata stirea