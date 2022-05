VIDEO | Sedinta la CJ Vrancea, cu faze desprinse, parca, din piesele de teatru ale lui Caragiale

Scene desprinse, parca, din piesele de teatru ale lui Caragiale in sedinta ordinara a CJ Vrancea din data de 5 mai 2022Constantin Guguianu PSD solicita demisia presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma."Declansatorul" unui gen de sceneta interpretata de reprezentntii PSD si PNL din amintitul for, parc- ar fi fost pus in functiune, atunci cand s-a ajuns pe ordinea de zi la punctul referitor la "Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor ... citeste toata stirea