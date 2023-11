Sistemul de ajutor social va fi reformat, in Vrancea si in Romania, din ianuarie 2024, dupa mai multe recomandari facute de Banca Mondiala.Potrivit Ministerului Muncii, noua lege va face ca numarul beneficiarilor de ajutoare sociale, acum in jur de 160 de mii, sa se tripleze. Cei mai multi sunt varstnici de peste 65 de ani cu pensii foarte mici.Familia Cojocaru din Popricani, judetul Iasi, are 6 membri, dintre care 4 copii intre 2 si 10 ani. Cheltuielile sunt mari, iar ajutorul lunar ... citeste toata stirea