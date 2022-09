VIDEO | Spitalele mici duc o lipsa acuta de medici.Plan pe cinci ani pentru rezolvare

La Spitalul Judetean din Botosani, o sectie de pediatrie a fost inchisa din lipsa de medici. La Orsova nu exista niciun neonatolog, iar nasterile sunt directionate in alte orase. Multe spitale din tara se confrunta cu deficit de personal medical, mai ales in orasele mici. Cu sprijinul universitatilor, ministrul Educatiei a anuntat un plan pe cinci ani care sa rezolve situatia.Sectia de Pediatrie din orasul Saveni nu mai are niciun medic care sa se ocupe de copii. Asa ca parintii trebuie sa ii ... citeste toata stirea