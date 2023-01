VIDEO | Surpriza inceputului de an in Vrancea: Fostul preot paroh din Dragosloveni a intrat in politica

Fostul preot paroh Valeriu Iulian Roscan din satul Dragosloveni, comuna Dumbraveni - care anuntase pe 30 august 2022, prin intermediul unui mesaj VIDEO postat pe pagina sa de Facebook, la doar o zi dupa ce a slujit in fata credinciosilor la Sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul, ca demisioneaza din functia de preot paroh - a intrat in politica.Anuntul oficial privind intrarea in politica a fostului preot paroh Valeriu Iulian Roscan a fost facut vineri, 13 ianuarie 2023, pe ... citeste toata stirea