VIDEO | Viceprimarul Ana Maria Dimitriu s-a autopropus candidatul PNL la Primaria Focsani in 2024.Ce raspuns, ca la biliard, i-a dat Toma?

Asa cum cotidinaul nostru a publicat intr-un recent articol, din informatiile Ziarului de Vrancea, initiativa schimbarii Anei Maria Dimitriu din functia de viceprimar al Municipiului Focsani este discutata in cadrul conducerii PNL Vrancea, la solicitarea consilierilor locali ai partidului, membri in Consiliul Local al Municipiului Focsani. Acestia ar fi ingrijorati de lipsa unei alternative viabile din partea PNL pentru Primaria Focsani in alegerile locale din 2024, daca Ana Maria Dimitriu ... citeste toata stirea