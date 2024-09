VIDEO | Vrancea, judetul cu cele mai scazute castiguri salariale medii nete in 2023

Judetul Vrancea a inregistrat cele mai mici castiguri salariale medii nete din Romania in anul 2023, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, salariul mediu net lunar in Vrancea a fost de 3.344 de lei, cu 24,2% mai mic decat media pe economie, care a ajuns la 4.412 lei.La nivel national, salariul mediu brut lunar a fost de 7.042 de lei, in crestere cu 15% fata de anul precedent. In ceea ce priveste salariul net, acesta a inregistrat o majorare de 16,1%, ... citește toată știrea