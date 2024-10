VIDEO | Vrancea, printre judetele cu cei mai putini medici de urgenta din Romania.Criza sistemului medical se adanceste

Lipsa medicilor de urgenta in provincie a devenit o problema cronica a sistemului de sanatate din Romania. Cele mai afectate sunt orasele mici, unde spitalele se confrunta cu un deficit grav de personal specializat in medicina de urgenta. Judetul Vrancea se numara printre cele mai afectate zone, avand doar sase medici de urgenta, o situatie alarmanta, mai ales in contextul cresterii cererii pentru acest tip de asistenta medicala.Situatia alarmanta din spitalele miciIn judete precum Calarasi ... citește toată știrea