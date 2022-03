Vrancea a operationalizat centrul de primire pentru refugiatii din Ucraina. Unde functioneaza acesta

Locatiile in care vor fi cazate persoanele sosite din Ucraina se afla in Focsani, Adjud, Panciu si Vidra, dar si in alte localitati din judet, acolo unde numeroase persoane fizice si-au manifestat dorinta de a gazdui familiile cu copii. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea (CJSU) a stabilit miercuri, 2 martie, locatia in care va functiona centrul de primire al persoanelor care au trecut frontiera dintre Ucraina si Romania si care sunt directionate de catre autoritatile din ... citeste toata stirea