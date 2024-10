Workshop nou la Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati Focsani: "Vindeca-te intai pe tine!Copilul, oglinda cuplului parental"

Prin intermediul unui comunicat de presa Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C) Vrancea , anunta ca prin intermediul Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati Focsani, organizeaza workshop-ul cu tema "Vindeca-te intai pe tine! Copilul, oglinda cuplului parental" , in cadrul programului "Scoala parintilor".Acest workshop va avea loc in data de 25 octombrie 2024.Cititi in continuare comunicatul de presa transmis de Directia Generala de Asistenta ... citește toată știrea