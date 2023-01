Ziua Culturii Nationale la Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" din Focsani

In straie traditionale si cu mult entuziasm, asa au sarbatorit elevii clasei a II-a, coordonati de profesor Anda-Adina TOMA, Ziua Culturii Nationale, astazi, 13 ianuarie 2023, in cadrul unei activitati interactive, derulata de bibliotecarele Diana RADUNA si Mihaela Onu-POSTICA."Cu multa placere am luat parte la sarbatoarea care marcheaza ziua nasterii poetului nepereche si am impartasit copiilor o parte din simbolurile culturii romanesti, cu ajutorul unor imagini despre viata si opera lui ... citeste toata stirea