"Ziua internationala pentru nonviolenta in scoala''- actiuni pe linie de siguranta elevilor desfasurate de politisti in colaborare cu 16 inspectori din cadrul ISJ Vrancea

Politistii si inspectorii scolari le reamintesc elevilor faptul ca nu numai in data de 30 ianuarie, ''Ziua internationala pentru nonviolenta in scoala'', trebuie sa NU folosim violenta fizica si verbalaIn data de 26 ianuarie a.c., premergator zilei de duminica, 30 ianuarie -''Ziua internationala pentru nonviolenta in scoala'', politistii Biroului Siguranta Scolara si cei ai Politiei Municipiului Focsani, in colaborare cu 16 inspectori scolari din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea ... citeste toata stirea