La sfarsit de an 2022, Primarul Cristi Valentin Misaila a premiat inca sase focsaneni, care au implinit varsta de 90 de ani. In semn de respect si apreciere, seniorii au primit, din partea Primariei Municipiului Focsani, cate o diploma de longevitate, un buchet de flori si un premiu in valoare de 500 de lei. Primarul Misaila i-a felicitat ... citeste toata stirea