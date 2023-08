Prin intermediul unui comunicat de presa facut public miercuri 16 august 2023, Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) Vrancea anunta ca in perioada 01 ianuarie - 31 iulie 2023, a realizat incasari nete, cumulate in suma de 1.024,38 milioane lei, fata de 892,96 milioane lei incasati in aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand astfel o crestere de 14,72%.Cititi continutul integral al comunicatului de presa transmis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) ... citeste toata stirea