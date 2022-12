A.J.F. P Vrancea: Obligatiile utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea atrage atentia asupra obligativitatii transmiterii datelor catre Sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare al ANAF in cazul utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile OPANAF 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si ... citeste toata stirea