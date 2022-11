A.S.F. a autorizat prima platforma de crowdfunding din Romania

Bucuresti, 7 noiembrie 2022 - Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) anunta autorizarea primei platforme de crowdfunding din Romania, SeedBlink. Astfel, societatea Seedblink Crowd S.A., care administreaza platforma mentionata, este prima societate autorizata de A.S.F. in calitate de furnizor de servicii de finantare participativa, la scurt timp dupa intrarea in vigoare, in august 2022, a Legii nr. 244/2022 care reglementeaza acest domeniu.Societatea este autorizata sa ofere ... citeste toata stirea