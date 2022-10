Actiuni dedicate educatiei financiare organizate de A.S.F in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare (ISF)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) organizeaza, in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare (ISF), in perioada 3 - 7 octombrie 2022, sub egida "Saptamanii Mondiale a Investitorului" (World Investor Week - WIW), o serie de actiuni si de evenimente dedicate educatiei financiare. Acestea au drept scop constientizarea importantei dobandirii notiunilor specifice pietelor financiare non-bancare de catre elevi, tineri, dar si de catre publicul larg.Prima actiune din saptamana WIW, ... citeste toata stirea