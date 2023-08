Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) Vrancea reaminteste contribuabililor ca prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitate corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 - *Restaurante*, 5630 - *Baruri si alte activitati de servire a bauturilor*.Bacsisul incasat de la client se ... citeste toata stirea