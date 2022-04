AJFP Vrancea aduce lamiriri publice in legatura cu verificarea autenticitatii certificatelor de rezidenta fiscala

Prin intermediul unui comunicat de presa Agentia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Vrancea informeaza ca pe portalul ANAF in cadrul meniului "Servicii on line" din sectiunea "Verificare documente eliberate in Spatiul Privat Virtual" (https://www.anaf.ro/VerifAdev/ ) a fost implementata posibilitatea de verificare de catre terte persoane a autenticitatii certificatelor emise in baza OMFP 583/2016 pentru aprobarea formularsticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind ... citeste toata stirea