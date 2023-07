Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea anunta ca a realizat in semestrul I 2023 incasari nete la bugetul general consolidat in suma de 857,90 milioane lei lei , incasari in crestere fata de perioada similara a anului 2022 cu 102,78 milioane lei (113,61%) .Cititi in continuare continutul integral al comunicatului de presa mentionat.Activitatea A.J.F.P. Vrancea semestrul I 2023Incasarea veniturilor la bugetul de stat -principala misiune a ... citeste toata stirea