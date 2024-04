AJFP Vrancea anunta ca in primul trimestru din 2024, a colectat cu 11 milioane lei mai mult decat era prevazut in plan

Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice ( AJFP) Vrancea a colectat in primul trimestru din 2024 aproape 522 de milioane lei, cu 11 milioane mai mult decat era prevazut in planul de incasari stabilit de Ministerul Finantelor.Colectarea veniturilor la bugetul general consolidat in primul trimestru din 2024Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea in primul trimestru, a colectat aproape 522 de milioane lei, cu 11 milioane mai mult decat ... citește toată știrea