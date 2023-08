Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Vrancea anunta implementarea noului formular 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", conform prevederilor recente din OpANAF nr. 1176/2023. Aceasta actualizare semnificativa aduce schimbari in procesul de raportare a obligatiilor fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Noul formular 300 a fost aprobat in conformitate cu standardele in vigoare si se aplica pentru ... citeste toata stirea