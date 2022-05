AJFP Vrancea:Astazi asociatiile si fundatiile au termen de depunere a situatiilor financiare anuale pentru anul 2021

Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea reaminteste asociatiilor fundatiilor, subunitatilor cu sediul in strainatate, etc, ca termenul de depunere a situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv data de 02.05.2022.Cititi textul integral al counicatului de presa mentionatTermenul de depunere a situatiilor financiare anuale in cazul asociatiilor, ... citeste toata stirea