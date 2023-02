AJFP Vrancea: Declararea si plata impozitului pe veniturile din instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan

Impozitul pe veniturile din instrainarea prin vanzare a terenurile agricole situate in extravilan stabilit la art. 42 alin. (1)s1t din Legea nr. 17/2014 se calculeaza si se incaseaza de notarul public inainte de autentificarea actului notarial de vanzare a terenului agricol situat in extravilan si se declara de catre notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost incasat, conform legii.Declararea impozitului se ... citeste toata stirea