AJFP Vrancea: Deducerea personala la calculul impozitului pe salarii

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce in atentia contribuabililor urmatoarele precizari referitoare la deducerea personala asa cum este prevazuta de legislatia in vigoare:Deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat. Deducerea personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. ... citeste toata stirea