AJFP Vrancea despre masuri fiscale in vigoare cu 1 iunie 2022

Prin intermediul uni comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) Vrancea reaminteste ca incepand cu data de 1 iunie 2022, in cazul salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, incadrati cu norma intreaga, la locul unde se afla functia de baza, nu se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii pentru o suma de 200 de lei reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor in urmatoarele situatii:a) ... citeste toata stirea