Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice(AJFP) Vrancea face precizari in legatura cu procedura de aplicare a prevederilor referitoare la reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare.Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce in atentia contribuabililor ca prin Ordinul comun MMSS/MF nr. 874/1429/2023 a fost aprobata procedura de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) si (2) din Legea nr. 72/2022 ... citeste toata stirea