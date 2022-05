AJFP Vrancea face precizari despre procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala

Prin intermeiul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea face precizari publice despre procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala.Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor interesati ca impozitul pe dividende platit in plus la bugetul de stat, rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor ... citeste toata stirea