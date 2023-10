Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice(AJFP) Vrancea face precizari in legatura cu o serie de prevederi legislative in vigoare cu 05 noiembrie 2023Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea face precizari in legatura cu o serie de prevederi legislative in vigoare cu 05 noiembrie 2023Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor ca prin HG 937/2023 au fost aduse modificari la anexa nr. 1 din ... citeste toata stirea