AJFP Vrancea: Notificari pentru neraportarea in sistemul RO e -factura

Analizand datele aferente lunii ianuarie 2024, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a transmis informari catre contribuabilii care nu au raportat facturi in Sistemul National de Facturare Electronica RO e-Factura.Informarea adresata contribuabililor contine date referitoare la perioadele in care operatorii economici sunt obligati sa raporteze in sistemul national facturile emise.De asemenea, sunt precizate si operatiunile exceptate de la obligatia utilizarii sistemului national ... citește toată știrea