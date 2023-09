Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea reaminteste persoanelor fizice care sosesc/pleaca, in/din Romania si au o sedere in statul roman/ in strainatate mai mare de 183 de zile ca, au obligatia completarii urmatoarelor formulare:Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" (formular Z015) ;Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" (formular Z017).Chestionarele pentru stabilirea ... citeste toata stirea