AJFP Vrancea: Precizari pentru persoanele impozabile care solicita, odata cu inregistrarea in RC si inregistrarea in scopuri de TVA

Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) Vrancea face precizari pentru persoanele impozabile care solicita, odata cu inregistrarea in Registrul Comertului si inregistrarea in scopuri de TVA.Cititi in continuare textul integral al comunicatuluiPrecizari pentru persoanele impozabile care solicita, odata cu inregistrarea in Registrul Comertului, si inregistrarea in scopuri de TVAAdministratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea informeaza ... citește toată știrea